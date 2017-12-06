Минобороны РФ готово оказать помощь США в уничтожении боевиков на западе Ирака

Ранее Валерий Герасимов заявил, что Сирия полностью освобождена от террористов ИГИЛ.

Минобороны РФ готово оказать помощь коллегам из США в уничтожении террористов в западных районах Ирака. Об этом в рамках брифинга для иностранных атташе сообщил глава Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов.

— Готовы вести диалог и присоединиться к американским коллегам в решении данного вопроса, — сказал он.

Он отметил, что международной коалиции нужно сосредоточиться на уничтожении террористов на западе Ирака и предотвратить тем самым возврат ИГИЛ* в Сирию.

Как писал Лайф, Генштаб РФ заявил, что Сирия полностью освобождена от террористов ИГИЛ.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.