Европейскому университету в третий раз отказали в лицензии

Отмечается, что если в вузе устранят все несоответствия требованиям Рособрнадзора, то заявление и документы на получение документа можно будет подать снова.

Рособрнадзор отказал Европейскому университету в Санкт-Петербурге в выдаче образовательной лицензии, но при этом у вуза есть право подать заявление вновь. Соответствующий приказ опубликован на официальном сайте ведомства.

В сообщении говорится, что основанием для очередного отказа послужил установленный факт предоставления университетом недостоверной информации и несоответствие учебного заведения требованиям лицензионного органа.

В ведомстве также отметили, что если в университете устранят все несоответствия требованиям, то он может вновь подать заявление и документы для получения лицензии. Их, как и прежде, рассмотрят в установленные законом сроки.

Европейский университет потерял свою лицензию после того, как его представители лично обратились в Рособрнадзор с заявлением о её аннулировании. После чего руководство дважды подавало заявку на новый документ об осуществлении образовательной деятельности, однако из ведомства приходили отказы.