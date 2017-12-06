Андрей Бабиш стал премьер-министром Чехии

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Андрей Бабиш стал премьер-министром Чехии

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Президент Чехии Милош Земан. Фото © РИА Новости/ Алексей Никольский

Церемония назначения нового главы правительства состоялась в крепости Пражский Град.

Президент Чехии Милош Земан назначил главу политического движения "Акция недовольных граждан" (АНО) Андрея Бабиша премьер-министром страны. Об этом сообщает Ceska televize.

Церемония прошла в Пражском Граде (крепость, национальный памятник культуры Чешской Республики). Также Бабиш поблагодарил Земана за решение назначить правительство 13 декабря.

Ранее Лайф сообщал, что президент Земан заявил о готовности назначить долларового миллиардера Андрея Бабиша премьер-министром Чехии.

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