Андрей Бабиш стал премьер-министром Чехии

Президент Чехии Милош Земан назначил главу политического движения "Акция недовольных граждан" (АНО) Андрея Бабиша премьер-министром страны. Об этом сообщает Ceska televize.
Церемония прошла в Пражском Граде (крепость, национальный памятник культуры Чешской Республики). Также Бабиш поблагодарил Земана за решение назначить правительство 13 декабря.
Ранее Лайф сообщал, что президент Земан заявил о готовности назначить долларового миллиардера Андрея Бабиша премьер-министром Чехии.
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