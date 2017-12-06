Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов мира в 2017 году

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Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов мира в 2017 году

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Больше всего в уходящем году заработали хип-хоп-исполнитель Шон Комбс, певица Бейонсе и рэпер Дрейк.

Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов мира в уходящем году. Рейтинг возглавил американский рэпер Шон Комбc, недавно сменивший псевдоним Diddy на Love.

Известный хип-хоп-исполнитель в 2017 году заработал 130 миллионов долларов. Второе место заняла американская певица Бейонсе, которая ранее возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых певиц. Её годовой заработок составил 105 миллионов долларов. Замыкает тройку с 94 миллионами долларов канадский рэпер Дрейк.

В список самых богатых музыкантов этого года также вошли канадский певец эфиопского происхождения The Weeknd, британская поп-рок-группа Coldplay, рокеры Guns N' Roses и певец Джастин Бибер. Заработок этих артистов варьируется от 83,5 до 92 миллионов долларов.

Меньше всех участников рейтинга в уходящем году заработал метал-коллектив Metallica — 66,5 миллиона долларов.

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