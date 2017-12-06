"Богатые русские дети" устроили опасную езду по улицам Нью-Йорка

Согласно американским законам, обгон через двойную сплошную запрещён и строго наказывается.

В инстаграм-аккаунте Rich Russian Kids ("Богатые русские дети") появился ролик, на котором видно, что машина выезжает для обгона на встречную полосу, пересекая двойную сплошную. Таким образом машина объезжает скопившуюся перед светофором пробку. Согласно законам США, обгонять через двойную сплошную строго запрещено.

Скоро тренд на беспредельную езду, который мы запустили, охватит всю планету Video by @tobeprincess ⠀ #RichRussianKids ⠀ #RRK ⠀ Публикация от Rich Russian Kids (@richrussiankids) Дек 6 2017 в 8:14 PST

— Скоро тренд на беспредельную езду, который мы запустили, охватит всю планету, — написано под видеозаписью.

Ранее водитель "тойоты" устроил гонки по Кутузовскому проспекту на глазах у полиции.