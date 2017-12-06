ХАМАС: Решение Трампа о признании Иерусалима столицей открывает "врата ада"

Ранее глава палестинского движения Исмаил Хания заявлял, что действия США являются вопиющим вызовом международным конвенциям, больно задевают чувства арабов и мусульман.

В ХАМАС заявили, что решение Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля открывает "врата ада". Об этом сообщает AFP.

Ранее глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания заявлял, что власти США перейдут все границы, если выполнят перенос в Иерусалим своего посольства в Израиле. Также он говорил, что действия США являются вопиющим вызовом международным конвенциям, больно задевают чувства арабов, мусульман и "зажигают искру гнева, которая воспылает перед лицом оккупантов". Он предупредил, что палестинский народ не допустит подобного развития событий и окажет сопротивление всеми возможными средствами.

Напомним, 6 декабря Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля. Об этом он заявил во время своего выступления в Белом доме. Президент США уже приступил к осуществлению плана по переводу Посольства Соединённых Штатов из Тель-Авива в "святой город".