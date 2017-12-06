Саакашвили заявил, что украинцы могут встретить Новый год без Порошенко

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Саакашвили заявил, что украинцы могут встретить Новый год без Порошенко

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Михаил Саакашвили. Фото: ©РИА Новости

Политик сообщил об этом на вече у Верховной рады, добавив, что для этого нужно будет "хорошо сработать".

У граждан Украины есть все шансы встретить Новый год уже без президента Петра Порошенко, заявил бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на вече у стен Рады в Киеве.

— Я предлагаю готовиться к масштабному мирному наступлению на Порошенко… Уверяю, у нас есть все шансы, при условии если хорошо сработаем, Новый год встретить без него, — заявил политик.

Напомним, накануне сторонникам удалось вызволить Саакашвили, которого везли на допрос. Вместе со своими соратниками он отправился митинговать под стенами Рады, где до сих пор и находится.

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