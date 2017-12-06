"Аэрофлот" предоставит компенсацию пассажирам задержанных в Шереметьево рейсов

Её можно будет получить в денежном виде или в виде премиальных миль, которые участники программы "Аэрофлот бонус" могут использовать для оплаты дальнейших перелётов.

"Аэрофлот" предоставит компенсацию пассажирам семи рейсов, ожидавших вылета на борту в аэропорту Шереметьево в пятницу, 1 декабря, свыше четырёх часов. Как сообщили в авиакомпании, речь идёт о рейсах SU212 Москва — Гонконг, SU2192 Москва — Амстердам, SU274 Москва — Пхукет, SU2016 Москва — Прага, SU2316 Москва — Берлин, SU1702 Москва — Владивосток, SU2528 Москва — Малага.

Авиаперевозчик подчеркнул, что задержки произошли не по его вине.

— Несмотря на неблагоприятные погодные условия, воздушные суда были готовы к взлёту, но не получили от аэропортовых служб точное время на разрешение на вылет, — рассказали в пресс-службе "Аэрофлота".

Компенсация предлагается в следующих размерах:

— пассажирам экономического класса — 5 тыс. рублей или 10 тыс. миль;

— пассажирам бизнес-класса — 10 тыс. рублей или 20 тыс. миль.

Компенсацию можно получить с 7 декабря 2017 года до 28 февраля 2018 года включительно при личном обращении в офисы собственных продаж.