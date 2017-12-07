Саакашвили заявил о готовности пройти тест на полиграфе

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Саакашвили заявил о готовности пройти тест на полиграфе

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Михаил Саакашвили. Фото: ©РИА Новости

По заявлениям политика, украинские правоохранители сфальсифицировали его разговор, якобы состоявшийся с представителем экс-президента Украины Виктором Януковичем.

Украинские правоохранители сфальсифицировали разговор бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили с бизнесменом Сергеем Курченко, представляющего интересы Виктора Януковича, где они якобы договариваются о сотрудничестве против действующей украинской власти. Такое заявление сделал сам экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, добавив, что готов пройти тест на полиграфе, чтобы подтвердить свои слова.

— Они сфальсифицировали мой разговор. Я готов любые международные полиграф-тесты пройти, — заявил политик.

Как ранее сообщал Лайф, Михаила Саакашвили задержал спецназ СБУ 5 декабря. Его обвинили в том, что свои митинги в Киеве политик организовывал на деньги бывшего украинского лидера Виктора Януковича с целью захвата власти. Позже сторонники силой отбили политика у правоохранителей, однако вновь задерживать Саакашвили украинские силовики не стали.

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