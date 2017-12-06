В Пентагоне отказались признать поражение ИГИЛ на обоих берегах Евфрата в Сирии

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В Пентагоне отказались признать поражение ИГИЛ на обоих берегах Евфрата в Сирии

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Фото: flickr.com

Пэхон также отметил, что ИГИЛ, по его мнению, всё ещё присутствует в Сирии и не побеждено.

Пентагон "с уважением не соглашается" с Россией в том, что террористам ИГИЛ* было нанесено поражение на обоих берегах Евфрата в Сирии. Об этом заявил представитель ведомства Эрик Пэхон.

— Я считаю, это интересное заявление. Я с уважением не соглашусь, — сказал он.

Пэхон также отметил, что ИГИЛ, по его мнению, всё ещё присутствует в Сирии и не побеждено.

Ранее Лайф сообщал, что начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов заявил, что Сирия полностью освобождена от террористов.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.

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