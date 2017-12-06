Путин: Российский автопром должен конкурировать с лучшими производителями в мире

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Путин: Российский автопром должен конкурировать с лучшими производителями в мире

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Владимир Путин. Фото: ©РИА Новости/Сергей Гунеев

Глава государства отметил, что в советские времена рынок и экономика были закрытыми, поэтому таких вопросов не стояло.

Российский автопром должен конкурировать с лучшими производителями мирового рынка. Об этом заявил президент России Владимир Путин, беседуя с работниками Горьковского автозавода (ГАЗ). Российский лидер отметил важность запросов клиентов в этой сфере. В частности, он привёл в пример советские времена, когда рынок и экономика были закрытыми, поэтому таких вопросов не стояло, в то время как сейчас российский автопром стал частью мирового рынка, подчеркнул президент.

— Мы, конечно, должны конкурировать и на внутреннем рынке, и на международном с лучшими производителями. У ГАЗа это получается, и я уверен, что будет получаться и дальше, — отметил Владимир Путин.

Напомним, сегодня Путин поздравил коллектив ГАЗа с 85-летием предприятия. Там он объявил о своём участии в выборах президента.

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