Явлинский прокомментировал желание Путина участвовать в президентских выборах

О своём намерении баллотироваться в президенты действующий глава государства заявил во время встречи с сотрудниками ГАЗа.

Один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский, намеренный участвовать в президентских выборах в России, прокомментировал решение Владимира Путина баллотироваться на пост главы государства в 2018 году.

Он заявил, что не собирается ничего менять в своей избирательной кампании, так как предвидел участие Путина в предвыборной гонке. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, во время встречи с сотрудниками ГАЗа в Нижнем Новгороде Владимир Путин рассказал о своём намерении участвовать в президентских выборах. Избирательная кампания официально начнётся в период с 7 по 17 декабря. Сами выборы пройдут 18 марта 2018 года.