Власти Турции осудили решение Трампа признать Иерусалим столицей Израиля

Чавушоглу подчеркнул, что решение американского лидера "противоречит международному праву и соответствующим резолюциям ООН".

Турция осуждает решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. Соответствующее заявление сделал глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

— Мы осуждаем безответственное заявление администрации США о признании Иерусалима столицей Израиля и о переносе Посольства США в Израиле в Иерусалим, — написал дипломат в своём "твиттере".

Чавушоглу также подчеркнул, что решение американского лидера "противоречит международному праву и соответствующим резолюциям ООН".

Перед консульством США в Стамбуле собралось несколько сотен членов Анатолийской молодёжной ассоциации. Они также выступают против решения президента США о признании Иерусалима столицей Израиля.

В среду, 6 декабря, Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля. Об этом он заявил во время своего выступления в Белом доме.