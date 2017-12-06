Египет осудил решение Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля

Министерство иностранных дел страны заявило, что подобное решение чревато непредсказуемыми последствиями для стабильности в регионе.

Каир выступил с резким осуждением решения Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля. Об этом говорится в обнародованном заявлении МИД Египта. Ведомство пояснило, что такое решение "противоречит всем международным резолюциям".

— Принятие таких решений в одностороннем порядке не изменит статус города как находящегося под оккупацией. Но оно идёт вразрез с резолюциями ООН, запрещающими любые действия, способные изменить положение в Иерусалиме, — отмечается в сообщении.

Египетский МИД предупредил, что подобное признание чревато непредсказуемыми последствиями для стабильности в регионе. Каир боится, что оно может "всколыхнуть чувства арабов и мусульман и крайне негативно сказаться на будущем мирного процесса между палестинцами и израильтянами".

Внешнеполитическое ведомство отметило, что судьба статуса Иерусалима должна решаться только путём переговоров между заинтересованными сторонами.

Напомним, 6 декабря Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля. Президент США уже приступил к осуществлению плана по переводу Посольства Соединённых Штатов из Тель-Авива в "святой город". Данная информация вызвала волну возмущений в ряде арабских стран и исламских организаций, так как формально это означает признание Иерусалима исключительной территорией Израиля.