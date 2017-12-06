Нетаньяху поприветствовал решение Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля

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Нетаньяху поприветствовал решение Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Фото: ©РИА Новости/Сергей Гунеев

Премьер-министр Израиля также подчеркнул, что решение Трампа не изменит сложившегося положения в отношении святых мест Иерусалима.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поприветствовал решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля. Об этом сообщает агентство Reuters.

— Решение президента США является важным шагом в сторону мира, так как не может быть мира без Иерусалима в качестве столицы государства Израиль, — заявил он.

Премьер Израиля также подчеркнул, что решение Трампа не изменит сложившегося положения в отношении святых мест Иерусалима.

В среду, 6 декабря, президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля.

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