"Это прискорбное решение". Макрон осудил Трампа за признание Иерусалима столицей

Президент Франции отметил, что его страна не одобряет перенос Посольства США в Святой город, поскольку это противоречит международному праву.

Франция отказывается поддерживать одностороннее решение Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля. Об этом президент страны Эммануэль Макрон заявил на пресс-конференции в Алжире.

— Это прискорбное решение, которое Франция не одобряет и которое противоречит международному праву и всем резолюциям Совета Безопасности ООН, — цитирует главу государства Reuters.

Президент заявил, что Франция и Европа поддерживают сосуществование двух государств, Израиля и Палестины, в мире и безопасности, в рамках международно признанных границ с Иерусалимом в качестве столицы обоих государств. Макрон призвал всех сохранять спокойствие, избегать насилия и поощрять диалог.

Напомним, 6 декабря президент США официально признал Иерусалим столицей Израиля. Данная информация вызвала волну возмущений в ряде арабских стран и исламских организаций, так как формально это означает признание Иерусалима исключительной территорией Израиля.