Махмуд Аббас осудил решение США о признании Иерусалима израильской столицей

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Махмуд Аббас осудил решение США о признании Иерусалима израильской столицей

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Иерусалим. Фото: ©РИА Новости/Виталий Белоусов

Он подчеркнул, что после подобного решения американские власти больше не могут быть мирным посредником между Палестиной и Израилем.

Президент Палестины Махмуд Аббас осуждает и отвергает решение лидера США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля. Об этом сообщает телеканал BBC.

Кроме того, он подчеркнул, что после заявления Трампа США больше не могут быть мирным посредником.

Напомним, ранее Лайф сообщал о том, что Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и приступил к осуществлению плана по переносу Посольства США из Тель-Авива в "Святой город".

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