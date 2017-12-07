Махмуд Аббас осудил решение США о признании Иерусалима израильской столицей

Президент Палестины Махмуд Аббас осуждает и отвергает решение лидера США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля. Об этом сообщает телеканал BBC.
Palestinian leader Mahmoud Abbas condemns and rejects US president's recognition of Jerusalem as Israeli capital https://t.co/g6HKsfcg0H— BBC Breaking News (@BBCBreaking) 6 декабря 2017 г.
Кроме того, он подчеркнул, что после заявления Трампа США больше не могут быть мирным посредником.
Напомним, ранее Лайф сообщал о том, что Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и приступил к осуществлению плана по переносу Посольства США из Тель-Авива в "Святой город".
- Популярные
- По времени