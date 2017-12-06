В Минобороны РФ отреагировали на заявление Пентагона о непобеждённом ИГИЛ

Как отметили в военном ведомстве, Вашингтон использует подобные заявления, чтобы оправдать нахождение своих войск на территории Сирии.

Сообщения Пентагона, якобы опровергающие разгром ИГИЛ в долине реки Евфрат, являются искусственным предлогом для незаконного нахождения американских войск США на территории Сирии. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

При этом в заявлении российского военного ведомства отмечается, что становление и распространение этой террористической группировки в Ираке и Сирии происходило при молчании и невмешательстве американского военного ведомства. А стабилизировать обстановку на Ближнем Востоке, в частности в Сирии, удалось именно благодаря российской военной операции, начавшейся с 30 сентября 2015 года. Потому единственным местом, где ещё может быть не побеждён ИГИЛ, является зона прямой ответственности США на территории Ирака.

— Слова о якобы непобеждённом ИГИЛ в Сирии — искусственный предлог и повод для оправдания Пентагоном незаконного оставления американских войск в Сирийской Республике, — подытожил Конашенков.

Ранее Лайф сообщал, что начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов заявил, что Сирия полностью освобождена от террористов.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.