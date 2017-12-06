В ЕС выразили озабоченность в связи с признанием Иерусалима столицей Израиля

Могерини также призвала всех региональных и мировых игроков "к спокойствию" при реагировании на решение властей США.

Европейский союз глубоко озабочен решением властей США о переносе посольства в Израиле в Иерусалим. Соответствующее заявление сделала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

— ЕС глубоко озабочен сделанным сегодня объявлением США о переносе своего посольства в Иерусалим и возможными последствиями этого решения для мирного процесса, — заявила она.

Могерини также призвала всех региональных и мировых игроков "к спокойствию" при реагировании на решение властей США. Она отметила, что ЕС продолжит выполнять резолюции Совбеза ООН, "в том числе в отношении мест расположения дипломатических миссий".

В среду, 6 декабря, президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля.