Пётр Порошенко назвал число украинских военных, погибших в Донбассе

В Генштабе ВС Украины заявляли, что с начала военной операции ранены или травмированы были 8377 военных.

Более 2750 украинских военных погибли за время военной операции в Донбассе. Об этом на торжественном мероприятии, посвящённом Дню Вооружённых сил Украины, заявил Пётр Порошенко.

Ранее в Генштабе ВС Украины заявляли, что с начала военной операции в Донбассе в 2014 году безвозвратные потери силовиков составили почти 2400 человек, ранены или травмированы были ещё 8377 военных.

Во время выступления на премьере фильма "Киборг" в Киеве президент Украины отметил, что все погибшие бойцы "отдали свою жизнь за то, чтобы Украина была сохранена".

Напомним, силовая операция в Донбассе началась после того, как в феврале 2014 года совершился государственный переворот. Тогда местные жители отказались признать его итоги и провели референдум о создании отдельных республик.