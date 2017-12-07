ФРГ отказалась признавать решение Трампа о переносе посольства США в Иерусалим

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ФРГ отказалась признавать решение Трампа о переносе посольства США в Иерусалим

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Ангела Меркель. Фото: © REUTERS/Hannibal Hanschke

В этом деле Берлин выступает за урегулирование ближневосточного конфликта на основе мирного сосуществования двух государств.

Канцлер Германии Ангела Меркель отвергла решение президента США Дональда Трампа о переносе посольства из Тель-Авива в Иерусалим, об этом в "Твиттере" написал её пресс-секретарь Штеффен Зайберт.

Меркель отметила, что федеральное правительство не поддерживает позицию США, так как статус Иерусалима должен обсуждаться в рамках "формулы двух государств".

В этом деле Берлин выступает за урегулирование ближневосточного конфликта на основе мирного сосуществования двух государств, добавила канцлер.

Напомним, президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и уже приступил к осуществлению плана по переводу Посольства Штатов из Тель-Авива в "Святой город". Данная информация вызвала волну возмущений в ряде арабских стран и исламских организаций, так как из этого следует, что Иерусалим признаётся исключительной территорией Израиля.

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