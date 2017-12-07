Болельщики смогут свободно использовать флаг России на Олимпиаде в Корее

Согласно решению МОК, запрет на использование российского триколора в ходе Олимпийских игр распространяется только на спортсменов.

Несмотря на то что российским спортсменам запрещено выступать на Олимпиаде в Пхёнчхане в 2018 году под национальным флагом, российские болельщики смогут поддержать их с триколором на трибунах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство спорта РФ.

— Читайте внимательно решение МОК, все санкции и ограничения там даны, если увидите, то по отношению к болельщикам там ничего нет, — сообщила замминистра спорта РФ Наталья Паршикова.

Напомним, 5 декабря МОК объявил о дисквалификации Олимпийского комитета России и запретил российским спортсменам, которые поедут на Олимпиаду, выступать под российским флагом. Атлеты РФ смогут принять участие только под нейтральным флагом с эмблемой Olympic Athlete from Russia.