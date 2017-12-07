Конгресс США отклонил резолюцию об импичменте Дональда Трампа

Демократ, внёсший документ на голосование, обвинил действующего президента США в росте расизма и ненависти в стране.

Конгресс США шестого декабря большинством голосов отклонил резолюцию о вынесении импичмента президенту Дональду Трампу, сообщает The Hill. За документ проголосовало 58 человек, против — 364.

Резолюцию внёс член палаты представителей демократ Эл Грин. Перед голосованием он обвинил действующего президента в росте расизма и ненависти в стране, а также в том, что Трамп дискредитировал своей персоной институт главы государства.

Против отстранения Дональда Трампа от должности проголосовала значительная часть демократов. По их мнению, время рассматривать статьи импичмента ещё не пришло.

Напомним, 20 октября 2017 года предприниматель, сторонник Демократической партии начал кампанию против Трампа. В конце месяца его петиция набрала более миллиона подписей.