МОК возьмёт на себя все расходы по участию спортсменов из РФ в Олимпиаде-2018

Международный олимпийский комитет возьмёт на себя все расходы по участию российских спортсменов в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Соответствующее заявление сделал президент организации Томас Бах.
— Если Международный олимпийский комитет приглашает спортсменов, то в таком случае мы покрываем их путевые расходы, — сказал он.
Напомним, 5 декабря исполком МОК объявил об отстранении сборной России от участия в Олимпиаде в Пхёнчхане. Россияне могут быть представлены как "олимпийские спортсмены из России" и смогут выступать лишь под нейтральным флагом.
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