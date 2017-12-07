МОК возьмёт на себя все расходы по участию спортсменов из РФ в Олимпиаде-2018

Томас Бах отметил, что если Международный олимпийский комитет приглашает спортсменов, то организация покрывает их расходы.

Международный олимпийский комитет возьмёт на себя все расходы по участию российских спортсменов в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Соответствующее заявление сделал президент организации Томас Бах.

— Если Международный олимпийский комитет приглашает спортсменов, то в таком случае мы покрываем их путевые расходы, — сказал он.

Напомним, 5 декабря исполком МОК объявил об отстранении сборной России от участия в Олимпиаде в Пхёнчхане. Россияне могут быть представлены как "олимпийские спортсмены из России" и смогут выступать лишь под нейтральным флагом.