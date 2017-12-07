Саакашвили заявил, что из-за Порошенко он похудел на 30 килограмм

По словам политика, такая "диета" ждёт и весь народ Украины, если украинский президент не уйдёт в отставку.

Лидер партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили рассказал, как именно ему удалось серьёзно похудеть. По словам политика, сильно способствовало потере веса лишение Саакашвили украинского гражданства президентом Украины Петром Порошенко.

— Когда Порошенко лишил меня гражданства, я был не в очень хорошей форме, я был чуть-чуть потолстевшим. Я потерял где-то килограммов 30. Но это ничего. Он посадил на диету весь украинский народ. Не нужны нам такие диетологи, — заявил он.

Напомним, как сообщал Лайф, Порошенко лишил бывшего главу Одесской области гражданства Украины в июле этого года. Позднее государственная миграционная служба Украины выдала политику документ, который позволяет легально находиться на территории Украины. Однако Саакашвили считает, что лишение его гражданства было незаконным и намерен восстановить статус гражданина Украины через суд.