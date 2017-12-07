Честер Беннингтон мог погибнуть за девять месяцев до самоубийства

За девять месяцев до того, как повеситься, Честер Беннингтон мог умереть в бассейне, сообщает портал TMZ.
Вдова музыканта Талинда рассказала правоохранительным органам, что в ноябре 2016 года певец напился, связал себя и бросился в бассейн, однако ему удалось выбраться из воды.
Напомним, Честер Беннингтон совершил самоубийство 20 июля 2017 года в собственном доме, когда его семья была в отъезде. Музыкант свёл счёты с жизнью в день рождения своего друга — фронтмена группы Soundgarden Криса Корнелла.
Недавнее вскрытие показало, что в момент смерти в организме Честера Беннингтона были алкоголь и экстази. На комоде в комнате вокалиста группы Linkin Park было найдено снотворное "Золпидем" и наполовину пустой стакан с пивом.
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