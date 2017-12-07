Асад: Будущее Иерусалима определяется его историей, а не Трампом

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Асад: Будущее Иерусалима определяется его историей, а не Трампом

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Президент Сирии Башар Асад. Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Власти Сирии считают, что будущее Иерусалима решит история, а не президент одной страны. Об этом сказано в заявлении администрации президента Сирии Башара Асада в "Твиттере".

— Будущее Иерусалима не определяется одним государством или президентом, оно определяется его историей, а также волей и решимостью в достижении целей палестинского дела, — сказано в заявлении.

Напомним, в среду, 6 декабря, президент США Дональд Трамп объявил об официальном признании Иерусалима столицей Израиля.

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