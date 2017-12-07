Асад: Будущее Иерусалима определяется его историей, а не Трампом

Власти Сирии считают, что будущее Иерусалима решит история, а не президент одной страны. Об этом сказано в заявлении администрации президента Сирии Башара Асада в "Твиттере".

— Будущее Иерусалима не определяется одним государством или президентом, оно определяется его историей, а также волей и решимостью в достижении целей палестинского дела, — сказано в заявлении.

Напомним, в среду, 6 декабря, президент США Дональд Трамп объявил об официальном признании Иерусалима столицей Израиля.