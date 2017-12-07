Американка удалила восемь килограммов кожи, чтобы впечатлить жениха на свадьбе

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Американка удалила восемь килограммов кожи, чтобы впечатлить жениха на свадьбе

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Фото:© The Sun

Женщина попросила медсестёр записать на камеру момент удаления лишней кожи, чтобы побудить других девушек держать под контролем свой вес.

Чтобы идеально выглядеть на свадьбе, американка удалила восемь килограммов лишней кожи, сообщает The Sun.

41-летняя Ольга Эрнандес похудела со 171 килограмма до 86. После хирургического уменьшения желудка, перехода на здоровое питание и интенсивных физических нагрузок ей удалось скинуть половину своего веса, однако после этого на животе и руках женщины стала складками свисать кожа.

<p>Фото: ©The Sun</p>

Чтобы впечатлить своего жениха, 34-летнего Дарила Ауклера, Эрнадес решилась на операцию. Она попросила медсестёр записать на камеру момент удаления лишней кожи, чтобы побудить других девушек держать под контролем свой вес.

<p>Фото: ©The Sun</p>

Женщина призналась, что начала толстеть после первой беременности в 17 лет. С помощью обильного поглощения еды она пыталась справиться с депрессией и с воспоминаниями о тяжёлом детстве.

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