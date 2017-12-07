Полиция нашла в "Ашане" контрафакт по наводке FIFA

Международная федерация футбола обратилась в правоохранительные органы с просьбой провести проверку в продукции с её символикой в торговой сети.

Столичные полицейские возбудили административные дела по статье "Незаконное использование средств индивидуализации товаров" в отношении торговой сети "Ашан". В частности, как сообщает телеграм-канал Mash, на складах и в торговых точках сети были найдены канцелярские товары, детские игрушки и другие товары с логотипами, похожими на логотипы FIFA.

Вероятный контрафакт обнаружили сами представители Международной федерации футбола в России. Они и обратились в правоохранительные органы с просьбой провести проверку.

В настоящее время в общей сложности из продажи было изъято около полутора тысяч единиц различных товаров. Все они направлены на экспертизу.