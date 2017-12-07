В столице Греции проходят столкновения митингующих с полицией

В центре Афин на протяжении нескольких часов продолжаются беспорядки, устроенные анархистами в годовщину убийства полицейскими подростка. Об этом сообщает Афинское агентство новостей.
Анархисты забрасывают полицейских бутылками с зажигательной смесью, камнями и файерами. Демонстранты соорудили баррикады из мусорных баков, а также сожгли легковой автомобиль.
Полиция предпринимает попытки остановить их с помощью слезоточивого газа.
Известно о как минимум 22 задержанных.
В декабре 2008 года в центре Афин при невыясненных обстоятельствах полицейский застрелил 15-летнего анархиста Алексиса Григоропулоса. Его смерть вызвала двухнедельные протесты по всей стране.
- Популярные
- По времени