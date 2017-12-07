В столице Греции проходят столкновения митингующих с полицией

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В столице Греции проходят столкновения митингующих с полицией

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Демонстранты соорудили баррикады из мусорных баков, а также сожгли легковой автомобиль.

В центре Афин на протяжении нескольких часов продолжаются беспорядки, устроенные анархистами в годовщину убийства полицейскими подростка. Об этом сообщает Афинское агентство новостей.

Анархисты забрасывают полицейских бутылками с зажигательной смесью, камнями и файерами. Демонстранты соорудили баррикады из мусорных баков, а также сожгли легковой автомобиль.

Полиция предпринимает попытки остановить их с помощью слезоточивого газа.

Известно о как минимум 22 задержанных.

В декабре 2008 года в центре Афин при невыясненных обстоятельствах полицейский застрелил 15-летнего анархиста Алексиса Григоропулоса. Его смерть вызвала двухнедельные протесты по всей стране.

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