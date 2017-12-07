Названы регионы России с самыми высокими зарплатами

Согласно исследованию, только 4,1 процента работников зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц.

Жители Москвы, Чукотки и Ямало-Ненецкого автономного округа могут похвастаться самыми высокими зарплатами среди жителей других регионов России. Такие данные приводит РИА "Рейтинг". А вот меньше всего, согласно исследованию специалистов, получают жители национальных республик Дагестан и Карачаево-Черкесия, а также в ряде субъектов Центрального федерального округа.

При составлении рейтинга в качестве критерия применялась доля высокооплачиваемых работников с зарплатой более 100 тысяч рублей в месяц и доля низкооплачиваемых работников, у которых заработок составляет менее 10 тысяч рублей в месяц, а также медианная зарплата и коэффициент Джини.

Отмечается, что первое место в рейтинге размера зарплат занимает Ямало-Hенецкий автономный округ. В этом регионе около 24% работников зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц, тогда как доля низкооплачиваемых сотрудников составляет лишь 0,6%. На втором месте Чукотский автономный округ, где 21% работающих с зарплатой 100 тысяч в месяц. На третьей строчке расположилась Москва с показателем 17%.

Согласно исследованию, в целом по России только 4,1% работников зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц (за вычетом НДФЛ).

Лидерами антирейтинга стали восемь национальных республик и Алтайский край. Там доля людей, зарабатывающих менее 10 тысяч рублей в месяц, превышает 25%. Лидером по доле низкооплачиваемых работников является Дагестан — 35%, на втором месте расположилась Карачаево-Черкесская республика — 30,5%.

В целом более 11% работающих россиян получают менее 10 тысяч рублей в месяц.