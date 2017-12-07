В Ростуризме предложили создать гастрономическую карту РФ на нескольких языках

Пока в проекте, запущенном в августе 2017 года, участвуют десять регионов России.

Ростуризм намерен создать интерактивную гастрономическую карту России на нескольких языках в преддверии чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает ТАСС.

— Фактически каждый субъект РФ может предложить туристам различные национальные блюда, фермерские продукты, напитки, продовольственные товары от местных производителей, — сообщил руководитель Ростуризма Олег Сафонов.

Сафонов также добавил, что гастрономический туризм — одно из самых перспективных направлений развития туризма в России.

Проект "Гастрономическая карта России" был запущен в августе 2017 года. В нём участвуют десять российских регионов: Владимирская область, Татарстан, Удмуртия, Самарская область, Тульская область, Ростовская область, Краснодарский край, Мордовия, Ульяновская и Костромская области. В дальнейшем к проекту должны будут подключиться все регионы РФ.