Армия России очистит Арктику от 2,5 тысячи тонн металлолома в 2018 году

Для борьбы с загрязнениями будут сформированы специальные военные подразделения ликвидации экологического ущерба.

Военные собираются вывезти с островной части Арктики в 2018 году более двух с половиной тысяч тонн металлолома. Об этом сообщил заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков.

По его словам, планируется собрать более трёх с половиной тысяч тонн металлолома на островах Котельный, Врангеля, архипелаге Новая Земля и в городе Норильске на аэродроме "Алыкель". С островной же части арктической зоны хотят вывезти свыше двух с половиной тысяч тонн.

Генерал уточнил, что для борьбы с загрязнением Арктики сформируют специальные подразделения ликвидации экологического ущерба. Они уже действовали раньше в штате Северного флота, Центрального и Восточного военных округов. С их помощью за последние три года в Заполярье было очищено 260 гектаров загрязнённых территорий.

Планируется, что перед отправкой в Заполярье солдаты и офицеры будут проходить специальные курсы. На них военные по картам и фотографиям местности изучат районы будущей работы и ознакомятся с мерами безопасности при проведении экологической очистки земель в Арктике.