В ДНР ответили на обвинения ВСУ в использовании фосфорных мин

Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин подчеркнул, что войска ДНР не обладают подобными боеприпасами.

Оперативное командование Донецкой Народной Республики заявило, что обвинения со стороны ВСУ в использовании боеприпасов с фосфором являются абсурдными.

— Обвинения украинской стороны в применении Вооружёнными силами ДНР фосфорных мин в районе населённого пункта Новосёловка являются абсурдными, — заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Он подчеркнул, что войска ДНР не обладают подобными боеприпасами и что все подразделения республики соблюдают минские соглашения.

По мнению Басурина, все обвинения со стороны ВСУ являются "низкопробным вбросом".