Новейшее океанографическое судно "Ильмень" спущено на воду

На судне находится современное оборудование для научно-исследовательских и поисково-спасательных работ.

Новейшее океанографическое судно "Ильмень", построенное для ВМФ России, было спущено на воду в Санкт-Петербурге, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны по военно-морскому флоту Игоря Дыгало.

Торжественная церемония спуска на воду судна состоялась на судостроительном предприятии "Пелла". После испытаний оно войдёт в состав Черноморского флота России.

"Ильмень" — судно небольшого водоизмещения с небольшой автономностью. Оно предназначено для гидрографических и других работ, в том числе и подводных.

Начальник главного управления глубоководных исследований Минобороны Алексей Буриличев отметил, что у "Ильменя" есть новейшее оборудование для научно-исследовательских, океанографических и поисково-спасательных работ. Также на судне имеется современная система динамического позиционирования, с помощью которой можно точно удерживаться в определённой точке в море.