Учёные США рассказали об опасной для развития детей особенности игрушек

По данным исследования, дети, которые росли при обилии игрушек, проявляли меньше креативности и отличались рассеянным вниманием по сравнению со сверстниками.

Учёные Университета Толедо в штате Огайо пришли к выводу, что слишком большое количество игрушек может привести к развитию синдрома дефицита внимания. Об этом сообщает журнал Infant Behaviour and Development.

В ходе исследования данной проблемы был проведён эксперимент. В нём приняли участие 36 детей до трёх лет, которым предложили поиграть с разным количеством игрушек. В результате выяснилось, что те, у кого было меньше игрушек, проявляли креативность в поведении. Тогда как дети, у которых было больше игрушек, отличались рассеянным вниманием.

Эксперты советуют родителям, воспитателям и учителям выбирать для детей такие игрушки, которые способствуют развитию воображения.

Отметим, синдром дефицита внимания — поведенческое расстройство, которое проявляется в детском возрасте. Оно характеризуется повышенной активностью и снижением концентрации внимания. Такие симптомы могут сохраниться и у взрослого человека.