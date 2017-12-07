Житель Германии прислал ростовчанину письмо с ЛСД

На молодого человека завели уголовное дело за незаконное перемещение через границу Таможенного союза наркотического средства в крупном размере.

В Ростовской области прокуратура возбудила уголовное дело против жителя Сальска, который получил из Германии письмо с почтовыми марками, пропитанными ЛСД. Об этом сообщает сайт Юга.ру.

По информации издания, в ноябре 2017 года 20-летний житель города получил в почтовом отделении письмо, в котором находились марки, пропитанные сильным психоактивным веществом в количестве 0,04 грамма, что является крупным размером.

На молодого человека завели дело по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ "Незаконное перемещение через границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотического средства в крупном размере". Оно предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.

Это не первый случай пересылки марок, пропитанных ЛСД. В марте 2017 года в Пулково перехватили похожую посылку из Польши.