Совбез ООН проведёт срочную встречу в связи с решением Трампа по Иерусалиму

Проведение срочной встречи Совета запросили делегации Боливии, Великобритании, Египта, Италии, Сенегала, Уругвая, Франции и Уругвая.

Совет Безопасности ООН в ближайшие дни проведёт срочную встречу в связи с решением президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля. Об этом сообщает Reuters.

— В свете заявления президента США по статусу Иерусалима делегации Боливии, Великобритании, Египта, Италии, Сенегала, Уругвая, Франции и Уругвая запросили проведение срочной встречи Совета, — говорится в совместном заявлении дипмиссий.

Сообщается, что встреча может состояться уже в пятницу, 8 декабря.

Как ранее сообщал Лайф, в среду, 6 декабря, президент США Дональд Трамп объявил об официальном признании Иерусалима столицей Израиля.