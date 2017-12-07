У берегов Греции задержан корабль с шестью тоннами марихуаны на борту

Экипаж буксира игнорировал сигналы изменить курс, поэтому греческим офицерам пришлось произвести предупредительные выстрелы.

Власти Греции заявили о задержании буксира, на борту которого было найдено более шести тонн марихуаны. Как сообщает Associated Press, корабль был задержан в Средиземном море в 50 милях к югу от острова Крит.

Отмечается, что экипаж буксира игнорировал сигналы изменить курс, поэтому греческим офицерам пришлось произвести предупредительные выстрелы. После того как корабль-нарушитель всё же остановился, а греческие силовики попали на его борт, команда буксира — шестеро граждан Сирии — была задержана.

Как сообщается, операция была проведена в сотрудничестве с французской таможенной службой и европейским агентством по охране границ Frontex.

Ранее Лайф сообщал о том, что в Греции сотрудники береговой службы обнаружили 700 килограммов марихуаны на яхте, экипаж которой подал сигнал SOS из-за отказа двигателя у судна.