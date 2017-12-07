Пентагон назвал количество американских военных, воюющих в Сирии

Согласно данным военного ведомства США, в общей сложности на территории Сирии находятся около двух тысяч американских военнослужащих. Военный контингент США в Ираке насчитывает 5,2 тысячи военных. Такие данные привёл в ходе брифинга официальный представитель Пентагона Роб Мэннинг.

— Министерство обороны США располагает силами примерно в 5200 (военнослужащих. — Прим. ред.) в Ираке и около 2000 в Сирии, — сказал Мэннинг журналистам.

Отметим, ранее американское военное ведомство утверждало, что на территории Сирии находятся лишь около 500 американских военных.

Как сообщал Лайф, начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов заявил, что Сирия полностью освобождена от террористов ИГИЛ*. В Пентагоне это заявление подвергли критике, отметив, что ещё не все боевики в Сирии ликвидированы. В российском военном ведомстве данную критику назвали лишь искусственным предлогом для незаконного нахождения американских войск США на территории Сирии.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.