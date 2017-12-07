СМИ: Обвинённый в домогательствах сенатор Эл Франкен в четверг уйдёт в отставку

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СМИ: Обвинённый в домогательствах сенатор Эл Франкен в четверг уйдёт в отставку

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Сенатор Эл Франкен. Фото: © РИА Новости/Алексей Агарышев

Журналистка Лиэнн Туиден рассказала, что ещё до того, как стать сенатором, он насильно поцеловал её во время репетиции скетча в 2006 году.

В США сенатор-демократ штата Миннесота Эл Франкен в четверг уйдёт в отставку из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает The Hill. Как отмечает портал, перед принятием этого решения Франкен ездил в Вашингтон, чтобы обсудить своё будущее с членами семьи.

—Окончательное решение не принято, и сенатор всё ещё разговаривает со своей семьёй, — сообщается на официальной странице в "твиттере" сенатора.

Напомним, в сексуальных домогательствах Франкена обвинили восемь женщин. К его отставке призвал лидер демократов в сенате Чак Шумер.

Ранее Лайф сообщал о том, что журналистка Лиэнн Туиден рассказала, что Франкен ещё до того, как стать сенатором, насильно поцеловал её во время репетиции скетча в 2006 году. Когда же они возвращались домой и Лиэнн уснула в самолёте, шоумен схватил её за грудь и попросил одного из спутников сфотографировать это.

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