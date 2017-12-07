Саудовская Аравия: Решение США о переносе посольства в Иерусалим безответственно

Саудовская Аравия назвала решение США о переносе посольства из Тель-Авива в Иерусалим необоснованным и безответственным шагом, сообщает в "Твиттере" Reuters World.
Ранее лидеры ФРГ, Франции, Египта и Ирана также осудили решение Трампа о переносе посольства в Иерусалим.
Напомним, 6 декабря Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля. Президент США уже приступил к осуществлению плана по переводу Посольства Соединённых Штатов из Тель-Авива в "Святой город".
Данная информация вызвала волну возмущений в ряде арабских стран и исламских организаций, так как формально это означает признание Иерусалима исключительной территорией Израиля.
- Популярные
- По времени