Саудовская Аравия: Решение США о переносе посольства в Иерусалим безответственно

Читайте также

Саудовская Аравия: Решение США о переносе посольства в Иерусалим безответственно

4

Флаг Саудовской Аравии в городе Джидда. Фото © РИА Новости/ Михаил Воскресенский 

Данная информация вызвала волну возмущений в ряде арабских стран и исламских организаций.

Саудовская Аравия назвала решение США о переносе посольства из Тель-Авива в Иерусалим необоснованным и безответственным шагом, сообщает в "Твиттере" Reuters World.

Ранее лидеры ФРГ, Франции, Египта и Ирана также осудили решение Трампа о переносе посольства в Иерусалим.

Напомним, 6 декабря Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля. Президент США уже приступил к осуществлению плана по переводу Посольства Соединённых Штатов из Тель-Авива в "Святой город".

Данная информация вызвала волну возмущений в ряде арабских стран и исламских организаций, так как формально это означает признание Иерусалима исключительной территорией Израиля.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!