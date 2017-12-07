На Ямале школьная учительница морила детей холодом

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На Ямале школьная учительница морила детей холодом

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Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

В ходе проверки было установлено, что педагог вела занятия в помещениях, температура внутри которых не поднималась выше отметки +10 градусов.

Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа проверила школу, где учительница морила детей холодом на уроках. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ходе проверки было установлено, что педагог вела занятия в помещениях, температура внутри которых не поднималась выше отметки +10 градусов.

Преподаватель не сообщила директору об условиях работы с детьми и продолжала проводить занятия.

По результатам проверки директору школы было внесено представление и нормализована подача тепла в помещения школы.

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