На Ямале школьная учительница морила детей холодом

В ходе проверки было установлено, что педагог вела занятия в помещениях, температура внутри которых не поднималась выше отметки +10 градусов.

Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа проверила школу, где учительница морила детей холодом на уроках. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ходе проверки было установлено, что педагог вела занятия в помещениях, температура внутри которых не поднималась выше отметки +10 градусов.

Преподаватель не сообщила директору об условиях работы с детьми и продолжала проводить занятия.

По результатам проверки директору школы было внесено представление и нормализована подача тепла в помещения школы.