КНДР: Угрозы США делают войну на Корейском полуострове неизбежной

Представитель Министерства иностранных дел Северной Кореи заявил, что угрозы США делают войну на Корейском полуострове неизбежной. Об этом сообщает Reuters.
По информации издания, большие совместные учения американских и южнокорейских вооружённых сил, а также угрозы США об упреждающей войне против Пхеньяна могут вынудить КНДР пойти на крайние меры и развязать войну на Корейском полуострове.
— Остаётся вопрос: когда разразится война? — цитирует представитель пресс-службы МИД Северной Кореи ЦТАК.
По его словам, КНДР не желает воевать, но и скрываться от конфликта страна не намерена.
— Если США ошибутся в расчётах по поводу нашего терпения и зажгут плавкий предохранитель для ядерной войны, мы, безусловно, сделаем так, чтобы США дорого заплатили за последствия нашей могучей ядерной силой, которую мы последовательно укрепили, — заключил представитель министерства.
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