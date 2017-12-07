Экс-менеджера Volkswagen приговорили к семи годам по делу о "дизельном скандале"

По мнению американского суда, подсудимый скрывал факты по поводу нарушений, чтобы продвинуться по карьерной лестнице.

Бывший топ-менеджер немецкого автоконцерна Volkswagen Оливер Шмидт приговорён к семи годам заключения в тюрьме США по обвинению в причастности в фальсификации данных о выбросах вредных веществ в атмосферу.

Как сообщает Associated Press, данное наказание является максимальным, что грозило Шмидту в рамках этого дела. Как заявил судья, подсудимый скрывал факты по поводу нарушений, чтобы продвинуться по карьерной лестнице.

Напомним, Volkswagen обвиняется в США в том, что устанавливала на дизельные автомобили программное обеспечение, которое занижало технические показатели выбросов вредных веществ. Как оказалось, они превышали норму загрязнения воздуха в 30–40 раз. Компания признала свою вину и обязалась выплатить штраф властям США в размере $4,3 млрд.

Ранее Лайф сообщал о том, что ФБР задержало Оливера Шмидта по обвинению в мошенничестве и сговоре с целью обмана американских властей. В августе мужчина признал себя виновным.