Роспотребнадзор заявил, что заболеваемость гепатитом А в РФ выросла почти на 50%

Однако есть и положительные сдвиги. В России стали меньше болеть дизентерией, краснухой, коклюшем и сальмонеллёзом.

За десять месяцев 2017 года заболеваемость гепатитом А выросла на 47,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на статистические данные Роспотребнадзора.

— Заболеваемость острым гепатитом А в январе-октябре 2017 года составила 5,06 на 100 тысяч населения против 3,43 аналогичного периода 2016 года — рост на 47,7%, — написано в документе.

Самые высокие показатели заболеваемости в Удмуртской Республике. Они превышают среднероссийский уровень в более чем полтора раза. Там на 100 тысяч населения приходится 16,02 заболевших.

Также большое количество заболевших в Пермском крае, Пензенской, Новгородской, Ивановской, Иркутской, Архангельской, Калужской, Новосибирской, Калининградской, Костромской и Самарской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

По данным Роспотребнадзора, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года наблюдается ещё рост заболеваемости брюшным тифом и энтеровирусными инфекциями. Кроме того, за девять месяцев в стране зарегистрировано 78 случаев впервые выявленной малярии и один случай бешенства в Крыму.

Однако есть и положительные сдвиги. Например, заметно снизилась заболеваемость дизентерией, краснухой, коклюшем и сальмонеллёзом.