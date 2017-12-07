Uber заплатила хакеру $100 тысяч за сохранение факта утечки данных в тайне

Платёж был осуществлён через сервис, предназначенный для материального поощрения тех, кто сообщает о недостатках программного обеспечения компании.

Американская компания Uber заплатила 20-летнему хакеру из штата Флорида, ответственному за прошлогоднюю утечку данных, 100 тысяч долларов. Об этом сообщает Reuters.

Деньги были перечислены хакеру, чьё имя не называется, затем, чтобы он удалил данные и сохранил факт утечки персональных данных 57 миллионов клиентов компании и 600 тысяч водителей Uber в тайне.

Как сообщается, платёж был осуществлён через сервис, предназначенный для материального поощрения тех, кто сообщает о недостатках программного обеспечения Uber.