Размер дорожных знаков уменьшат в два раза

Предполагается, что новые знаки будут устанавливаться в исторических центрах городов и на нескоростных улицах.

В ближайшем будущем в России произойдёт замена дорожных знаков на новые, размер которых вдвое меньше предыдущих. Вместо нынешних 70–90-сантиметровых знаков появятся знаки размером до 40–50 см. Соответствующий национальный стандарт уже принят Росстандартом, отмечает издание "Известия". Нововведение коснётся улиц со скоростью движения до 60 км/ч и исторических центров городов.

Отметим, что ранее уменьшенные знаки устанавливались в качестве эксперимента на улицах Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира и Саратова. Теперь возможность заменить знаки и тем самым уменьшить проблему "визуального мусора", который дезориентирует водителей и портит внешний облик городов, имеют все субъекты РФ, сообщили в Росстандарте.

— Стандарт не запрещает, а дополняет использование принятых ранее больших знаков. Он даёт возможность региональным властям избавиться от крупных дорожных знаков, которые часто мешают движению, создавая путаницу на узких улочках и портя вид исторических районов, — пояснил представитель правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, возглавляемой первым вице-премьером Игорем Шуваловым.

Сообщается, что решение об использовании уменьшенных дорожных знаков было принято на правительственной комиссии ещё в августе.

Помимо избавления от "визуального мусора" разработчик нового стандарта назвал ещё один плюс введения малых размеров дорожных знаков — экономия. Как пояснил изданию глава проектно-технического комитета "Удобная дорога" Александр Шумский, уменьшение размера позволит вдвое сократить расходы на дорожные знаки. В частности, один знак уменьшенного размера обойдётся государству около двух тысяч рублей.

В то же самое время председатель межрегионального профсоюза водителей-профессионалов Александр Котов выступил с критикой нововведения. Как отметил специалист, уменьшение размеров дорожных знаков сделает дорожное движение некомфортным и опасным. В первую очередь в группе риска гости больших городов.

— Движение очень плотное, припарковаться — целая проблема. А теперь представьте, что путь вам незнаком, да ещё и знаки не сразу заметишь, — отметил Александр Котов.

В ответ на данную критику разработчики ссылаются на результаты исследования Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ), который проводил замеры уменьшенного размера. Согласно данным исследования, в местах экспериментального расположения новых знаков роста аварийности отмечено не было.