Теннисистку Серену Уильямс оштрафовали за превышение скорости

Читайте также

Теннисистку Серену Уильямс оштрафовали за превышение скорости

1518

Фото:©Flickr/Land Rover Our Planet

Инцидент произошёл во Флориде, куда известная спортсменка вернулась после медового месяца.

Американской профессиональной теннисистке Серене Уильямс выписали штраф за превышение скорости во Флориде, куда она недавно вернулась после медового месяца, сообщает The Blast.

По информации издания, за нарушение спортсменке придётся заплатить 281 доллар.

Уильямс находилась за рулём своего Mini Cooper, когда её остановили полицейские. В машине Уильямс была одна, без ребёнка.

Отмечается, что превысить скорость с 65 до 86 миль в час теннисистка могла из-за того, что опаздывала на благотворительное мероприятие, которое проходило в этот день в Вашингтоне.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!