Теннисистку Серену Уильямс оштрафовали за превышение скорости

Инцидент произошёл во Флориде, куда известная спортсменка вернулась после медового месяца.

Американской профессиональной теннисистке Серене Уильямс выписали штраф за превышение скорости во Флориде, куда она недавно вернулась после медового месяца, сообщает The Blast.

По информации издания, за нарушение спортсменке придётся заплатить 281 доллар.

Уильямс находилась за рулём своего Mini Cooper, когда её остановили полицейские. В машине Уильямс была одна, без ребёнка.

Отмечается, что превысить скорость с 65 до 86 миль в час теннисистка могла из-за того, что опаздывала на благотворительное мероприятие, которое проходило в этот день в Вашингтоне.