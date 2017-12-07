Генпрокурор США призвал суды ускорить рассмотрение дел нелегальных иммигрантов

Читайте также

Генпрокурор США призвал суды ускорить рассмотрение дел нелегальных иммигрантов

1664

Джефф Сешнс Фото: © REUTERS/Yuri Gripas

Судам предстоит вынести решения по 650 тысячам подобных дел. Прокурор отметил, что ускорение дел "служит национальным интересам".

В среду генеральный прокурор США Джефф Сешнс призвал суды ускорить процесс рассмотрение дел нелегальных иммигрантов. Об этом сообщает агентство Франс-Пресс. Уточняется, что судам предстоит вынести решения по 650 тысячам подобных дел. Прокурор отметил, что ускорение дел "служит национальным интересам".

Напомним, что одним из пунктов избирательной кампании Трампа было прекратить незаконную иммиграцию и изгнать миллионы незаконных иностранцев. Как указано в заявлении департамента внутренней безопасности, аресты мигрантов выросли на 40% после избрание Трампа президентом.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!